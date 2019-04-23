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Жители России начали массово избавляться от дач

Экономика

Всплеск желающих продать свои загородные дома зафиксировали аналитики

Жители России начали массово избавляться от дач
Игорь Грабарь. Новая дача. 1903

Москва, 23 апреля 2019, 12:44 — REGNUM  В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости».

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Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом спрос на покупку садовых участков увеличился всего на 0,7%, сообщает РБК. Как отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, такая тенденция наблюдается уже не первый год: дачу становится всё труднее продать.

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По мнению аналитиков, причины роста числа граждан, желающих продать свой загородный дом, кроются в дачной амнистии. Конкретнее, в необходимости в дальнейшем платить налог на недвижимость. Поэтому собственники предпочитают не регистрировать дачи по новым правилам, а просто избавиться от них.

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, позволяющие всем категориям пенсионеров не уплачивать земельный налог на участки площадью в шесть соток. А с 2019 года земельный налог физическим лицам начали рассчитывать по новым правилам. Впервые вводится коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по сравнению с предшествующим годом.

Добавим, что 1 марта 2019 года истёк срок «дачной амнистии». В настоящее время в Госдуму внесён законопроект, продлевающий возможность зарегистрировать дом в упрощенном порядке до 1 марта 2020 года.

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Садоводческие товарищества
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