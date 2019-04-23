Жители России начали массово избавляться от дач

Москва, , 12:44 — REGNUM В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости».

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Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом спрос на покупку садовых участков увеличился всего на 0,7%, сообщает РБК. Как отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, такая тенденция наблюдается уже не первый год: дачу становится всё труднее продать.

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По мнению аналитиков, причины роста числа граждан, желающих продать свой загородный дом, кроются в дачной амнистии. Конкретнее, в необходимости в дальнейшем платить налог на недвижимость. Поэтому собственники предпочитают не регистрировать дачи по новым правилам, а просто избавиться от них.

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, позволяющие всем категориям пенсионеров не уплачивать земельный налог на участки площадью в шесть соток. А с 2019 года земельный налог физическим лицам начали рассчитывать по новым правилам. Впервые вводится коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по сравнению с предшествующим годом.

Добавим, что 1 марта 2019 года истёк срок «дачной амнистии». В настоящее время в Госдуму внесён законопроект, продлевающий возможность зарегистрировать дом в упрощенном порядке до 1 марта 2020 года.