Новосибирские энергетики в 2018 году добились снижения аварийности на 23,4%

Новосибирск, , 12:31 — REGNUM Объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в ведении АО «РЭС» (Новосибирская область), показали высокий уровень надёжности во время прохождения осенне-зимнего периода 2018−2019 годов. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Итоги работы субъектов электроэнергетики в ответственный период накануне подвели участники совещания под руководством министра энергетики России Александра Новака.

На нём, в частности, отмечалось, что в Новосибирской области для обеспечения надежного электроснабжения потребителей АО «РЭС» в полном объёме выполнены целевые программы по ремонту, а также завершена реализация ряда инвестиционных проектов.

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«В 2018 году удалось добиться снижения уровня аварийности на предприятии на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в сообщении.

При этом, пояснили в компании, наиболее значительное снижение аварийности (на 46,4%) достигнуто именно в сетях 0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение населения.

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