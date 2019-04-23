Крымский энергомост отключили — временно

Симферополь, , 10:53 — REGNUM Энергомост Кубань — Крым отключили для испытаний возможностей внутренней энергосистемы крымского полуострова. Об этом 23 апреля ИА REGNUM сообщили в «Крымэнерго».

"Идёт проверка крымской энергосистемы в изолированном режиме при работе объектов собственной генерации полуострова — Таврической и Балаклавской ТЭС», — отметили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Севастополь запустил в эксплуатацию две новые ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани.

По словам президента, Балаклавская и Таврическая станции дадут полуострову 940 МВт. Ещё 850 МВт обеспечит энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения России. Помимо этого 160 МВт дают прежние объекты генерации. И ещё 129 МВт даст новая Сакская ТЭЦ, которая в данное время готовится к вводу и проходит комплексные испытания.

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