ВРП китайского Тяньцзиня вырос на 4,5% за I квартал 2019 года

Тяньцзинь, Китай, , 08:18 — REGNUM Экономика города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая выросла на 4,5% за первый квартал 2019 года, что на 2,6 процентных пунктов выше, чем за тот же период 2018 года, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

ВРП Тяньцзиня достиг 519,9 млрд юаней ($77.5 млрд) за указанный период, сообщили в муниципальном бюро статистики. Производство автомобилей на новой энергии увеличилось в 22 раза, а служебных роботов, промышленных роботов и литий-ионных батарей на 47,2%, 25% и 2,9% соответственно.

Портовый город также нарастил объем иностранной торговли ха первый квартал 2019 года до 323,3 млрд юаней, что на 5,6% в сравнении с тем же периодом 2018 года. ВРП Тяньцзиня в 2018 году вырос на 3,6%, а запланированный на 2019 год показатель роста составил 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП провинции Гуандун вырос на 6,6% за первый квартал 2019 года, достигнув показателя $356 млрд.

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