«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла

Абакан, , 07:14 — REGNUM В Хакасии совокупная задолженность регионального сектора ЖКХ за электроэнергию продолжает расти. В связи с этим генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин выступил с обращением к жителям Хакасии, заявив о том, что энергетики «вынуждены приступить» к повторному ограничению подачи электроэнергии на коммунальные объекты. В результате многие дома в регионе могут остаться без отопления.

По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.

Как сообщили ИА REGNUM в компании, совокупная задолженность регионального сектора ЖКХ за электроэнергию увеличилась до 459,7 млн рублей.

«Только при правительстве (Валентина) Коновалова долг коммунальщиков за свет в течение отопительного периода — с 1 ноября 2018 года по 22 апреля 2019 года — вырос на 309,7 млн рублей. Поскольку тенденции к снижению задолженности не просматривается, а правительство Хакасии самоустранилось от решения проблемы, мы вынуждены приступить к повторному ограничению подачи электроэнергии на коммунальные объекты», — заявили в компании, добавив, что первые отключения начнутся уже 23 апреля.

Всего до конца апреля 2019 года подачу электроэнергии намерены ограничить до уровня технологической брони 18 коммунальным предприятиям в городе Черногорске, Аскизском, Бейском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском районах. Обеспечение теплом и водой жителей этих районов будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку.

Между тем в Хакасии продолжается отопительный сезон, по ночам столбики термометра всё ещё достигают отрицательных значений. Энергетики заявили о том, что «готовы бесплатно раздавать отопительные приборы социально значимым объектам по предварительной заявке».

По данным компании, данные ограничительные меры законны и являются единственным выходом из сложившейся ситуации.

Энергетики также назвали потребителей, которые первыми подпадают под ограничения. Это ООО «Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс» с задолженностью 82,2 млн рублей, ГУП «Хакресводоканал» (36,6 млн), ООО «Черногорская котельная №2» (22,6 млн рублей) и другие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле энергетики уже прибегали к подобным мерам, ограничив подачу электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе. В результате без тепла остались 52 многоквартирных дома и несколько социальных объектов в Черногорске, а также практически весь посёлок Усть-Абакан. В «МРСК Сибири» тогда сообщили, что задолженность за электроэнергию предприятий ЖКХ к 8 апреля составила 394 млн рублей.

В свою очередь, власти Хакасии заявили, что принимают экстренные меры для решения проблемы. Также глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов, заявил о шантаже со стороны энергетиков.

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К 9 апреля между властями и энергетиками была достигнута договорённость. В дома жителей Черногорска и Усть-Абаканского района начало возвращаться тепло. При этом энергетики подчеркнули: Валентин Коновалов давал личные гарантии, что правительство приступит к подготовке плана по решению проблемы с долгами предприятий региона за электроэнергию.

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А 17 апреля на странице Валентина Коновалова в соцсети появился видеокомментрий по ситуации. Действия энергетиков он назвал саботажем, добавив, что «в прежние годы долги были намного выше». Энергетики же утверждают, что крайних мер можно было избежать, но власти Хакасии, похоже, не в состоянии нормализовать ситуацию с долгами за электроэнергию.

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