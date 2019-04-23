Нижегородским автомобилистам власти выдали «чёрную метку»

Нижний Новгород, , 04:22 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области потребовало банкротства регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», работающего в регионе с 1995 года. Арбитражный суд 22 апреля 2019 года принял иск к производству, судебное заседание назначено на 19 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 15 апреля 2019 года, сумма претензий к Нижегородскому региональному отделению общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» составила 1 207 254,5 рубля. 22 апреля дело было принято к производству, а 19 июня 2019 года суд должен рассмотреть обоснованности заявления о признании должника банкротом.

Это не первые претензии министерства к общественной организации. В 2016 году ведомство обращалось в суд с иском «о взыскании 179 402 рублей 46 копеек задолженности по договору аренды земли на время совместной деятельности по строительству объекта №1228-с от 12.10.1998 года за период с 01.04.2015 по 31.03.2016, 30 494 рублей 48 копеек пени за период с 26.06.2015 по 20.04.2016». В 2013—2015 годах подавались аналогичные иски.

Известно, что 12 октября 1998 года между администрацией Нижнего Новгорода и общественной организаций был заключён договор аренды земли на время совместной деятельности по строительству объекта — гаражей боксового типа для индивидуальных владельцев на земельном участке площадью 1,43 гектара, расположенном по адресу: вдоль территории АО НАЗ «Сокол» у проходной 28 в Московском районе, кадастровый номер 52:18:02:126:001. Срок договора был установлен до 24.09.1999 года, но «после истечения срока договора арендатор продолжал пользоваться земельным участком при отсутствии возражений со стороны арендодателя». Полномочия арендодателя с 2006 года перешли к областному министерству.

По данным ЕГРЮЛ, общественная организация учреждена 18 августа 1995 года, председатель — Вадим Поясов, который также является совладельцем ООО «Эксперт моторс», учреждённой в 2006 году с Владимиром Воронцовым (совладелец компании, работающей в сфере техиспытаний, исследований — ООО «Независимое экспертное объединение «Зенон»). Сама общественная организация была учредителем и соучредителем шести юрлиц, но все они ликвидированы. В их числе — ООО «Служба аварийных комиссаров — Нижний Новгород», негосударственное образовательное учреждение «Нижегородская областная автошкола Всероссийского общества автомобилистов», общественная организация «Поволжский межрегиональный правозащитный центр поддержки предпринимателей и граждан» и гаражный кооператив 38.