Медведев поручил завершить достройку долевых объектов

Москва, , 03:02 — REGNUM Завершить строительство объектов застройщиков, на которых не распространяется распоряжение о новой схеме финансирования долевого строительства, поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встречи с заместителями председателя правительства.

Медведев отметил, что эту категорию застройщиков не следует оставлять без внимания. В их случае довести строительство объектов нужно «в ручном режиме». Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять ситуацию под контроль.

По словам Медведева, новые правила «не должны отразится на действующих стройках». Поэтому в случаях, когда застройщик не подпадает под действие этого правила, нужно, в виде исключения, дать возможность достроить объекты без использования специальных накопительных счетов.

Условием для этого станет 30%-ая готовность постройки многоквартирного дома. Кроме того, количество заключенных договоров долевого участия должно составляет в этом строящемся доме не менее десяти процентов жилых и нежилых помещений.

Напомним, с III квартала 2019 г. жилищное строительство будет финансироваться с использованием эскроу-счетов во избежание риска появления обманутых дольщиков.

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