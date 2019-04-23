Международный банк Санкт-Петербурга подозревают в выводе активов

Москва, , 02:41 — REGNUM Операции, имеющие признаки вывода активов, обнаружены в деятельности Международного банка Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Банка России.

К такому выводу пришла временная администрация по итогам обследования банка. Установлено, что «должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путём передачи банком прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, не обладающему способностью исполнить принятые обязательства».

Временная администрация пришла к выводу, что у Международного банка Санкт-Петербурга стоимость активов составляет не более 10,8 млрд рублей, что намного меньше его обязательств перед кредиторами, которые составляют 23,9 млрд рублей.

Отмечается, что 30 апреля состоится заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании Международного банка Санкт-Петербурга банкротом.

Эти сведения Банк России направил в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений». По мнению ЦБ, в действиях руководства Международного банка Санкт-Петербурга усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный банк Санкт-Петербурга был лишён лицензии 31 октября 2018 г. Он занимал 116-е место в банковской системе РФ по размеру активов.

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