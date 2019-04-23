Доходам жителей России прогнозируют рост

Москва, , 02:06 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) жителей России в текущем году продолжат расти, сообщает Министерство экономического развития РФ.

В документе под названием «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.» отмечается:

«Реальные располагаемые доходы населения в 2019 г. выйдут в положительную область с ростом на один процент в годовом выражении и продолжат расти».

В качестве факторов роста доходов названы индексация социальных выплат и МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

По прогнозам МЭР, в 2019—2022 гг. рост уровня реальных располагаемых доходов составит 1,8%, в 2019—2024 гг. — два процента.

«В базовом варианте прогноза в целом за 2019−2022 гг. показатель увеличится на 7,2%, за 2019−2024 гг. — на 12,3%», — говорится в прогнозе.

В итоге к 2022 году в стране до 9,3% снизится доля тех, чей доход ниже прожиточного минимума, к 2024 г. она снизится до 6,6%. В 2019 г. она составляет 12%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы российских граждан в I квартале 2019 г. в годовом выражении снизились на 2,3%.

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