Для роста рубля «ещё есть запас хода»

Москва, , 15:39 — REGNUM Рубль будет укрепляться к уровню 63 по доллару США и 71 по евро, что на 0,9%, и 0,64% соответственно, выше от биржевых цен 22 апреля по состоянию на 14:00 мск. Продавцов по рублю нет, несмотря на критичные технические уровни поддержки, которые являются годовыми максимумами, а также угрозы санкционного давления и спекулятивных распродаж национальной валюты из-за приближающихся майских праздников, и из-за слабого доллара США в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Сегодня стоимость барреля нефти дорожает к новым вершинам за текущий год и по Brent скачок цен в начале недели составил 2% к отметке $73,50 за баррель. Такая динамика, безусловно сказывается оптимизмом по рублю. Американский доллар открыл торги гэпом вниз (то есть дешевеет по отношению к корзине валют в мире), что также поддерживает идею сильной российской валюты», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в связи с празднованием католической Пасхи европейские площадки закрыты для торгов (значит интереса Великобритании и ЕС на валютном рынке нет), то есть в первой половине дня разворачивать открытие азиатской сессии в обратную сторону было некому. Однако, до конца дня мы не ждем изменения динамики, так как даже если нефть продемонстрирует отбой вниз от новых максимальных значений, рынок сможет отреагировать на эту динамику уверенными объемами только завтра.

«Для роста рубля по отношению к доллару и евро еще есть запас хода. Это значит, что уровни могут быть реализованы до начала майских праздников. Более вероятно, что достижение отметок будет резким и возле указанных цен рубль развернется в сторону падения.

Хотя, при стабильном спросе на долговые бумаги РФ, слабый доллар в мире, и уверенный рост нефти с начала года ждать резких распродаж рубля, как минимум до лета, не стоит», — считает Стариков.

Читайте также: На рубль влияют «неоднозначные» факторы