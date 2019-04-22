В Южной Корее увеличилось количество зарубежных инвестиционных фондов

Сеул, , 12:25 — REGNUM Три из десяти фондов в Южной Корее являются зарубежными инвестиционными фондами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, 28% от общего числа фондов в Южной Корее (14 370 фондов) приходится на зарубежные инвестиционные фонды.

Известно, что зарубежные инвестиционные фонды делятся на 960 производственных фондов, 566 фондов недвижимости, 524 фонда специального назначения, 498 фондов акций, 318 фонда смешанных инвестиций, 247 фондов облигаций.

Среди них 67,9% (2 730 фондов) — частные, 32,1% (1 290 фондов) — государственные.

Известно, что количество зарубежных инвестиционных фондов увеличивается с каждым годом. Так в 2013 году в стране насчитывалось 1 558 зарубежных инвестиционных фондов, в 2014 году — 1 953 фонда, в 2015 году — 2 465 фонда, в 2016 году — 2 706 фондов, в 2017 году — 3 067 фондов. В результате быстрого увеличения фондов, доля зарубежных инвестиционных фондов увеличилась с 14,4% в конце 2013 года до 28% в конце 2018 года.