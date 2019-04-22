Что повлечёт за собой запрет США на иранскую нефть?

Москва, , 10:55 — REGNUM Необходимо все-таки дождаться официального объявления по поводу запрета США на поставки нефти из Ирана. Если это произойдет, вероятен рост мировых цен на энергоносители, что в общем-то не совсем устраивает администрацию Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«В любом случае, такая информация оказывается влияние на мировые цены на нефть и газ и является значимой», — подчеркнул эксперт.

В целом же, по его мнению, санкционное давление на Иран, которое ведет к обнищанию населения страны, безусловно, продолжится.

«В этом плане иранский кейс имеет прямые аналогии с санкциями в отношении России. США продолжают политику доминирования и изматывания своих геополитических противников экономическими методами», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Washington Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

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