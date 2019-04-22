Для авиалесохраны Якутии закупают спецавтомобили на 11,7 млн рублей

Якутск, , 10:59 — REGNUM Государственное бюджетное учреждение «Центр закупок Якутии» закупает для нужд Авиалесохраны республики два специализированных автомобиля и прицепы к ним. В списке техники — автомобиль «Егерь-2», КАМАЗ 43 118 и полуприцеп-тяжеловоз.

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Общая стоимость приобретаемых транспортных средств составит 11,7 млн рублей. В 4,5 млн обойдётся «Егерь-2» или его эквивалент, в 5,2 млн — КАМАЗ 43 118 или аналогичный ему автомобиль. На полуприцеп предполагается потратить 2 млн рублей, его грузоподъёмность должна составлять 25−28 тыс. кг. Цель приобретения транспортных средств в закупках не указывается. Вся приобретаемая техника по условиям закупок должна быть новой и без обременений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на закупку новой специализированной техники для тушения пожаров потратили 100 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов.