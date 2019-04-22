В Приамурье на 100 миллионов рублей закуплена пожарная техника

Благовещенск, , 06:04 — REGNUM За минувшие сутки, 21 апреля, пожарно-спасательные подразделения Приамурья 13 раз выезжали на тушение палов сухой растительности. Всего было задействовано 55 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области и 15 единиц техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МЧС области.

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На своей странице в сети Instagram губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что число лесных пожаров в текущем году меньше, чем в предыдущем почти в двадцать раз, тем не менее это является малопредсказуемым бедствием, к которому всегда нужно быть готовым.

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«В прошлый четверг отбивали от огня Новинку, лагерь «Колосок» и базу «Мухинка», эвакуировали детей из лагеря «Василек», МЧС отработало оперативно. Помогать нашим пожарным теперь будет новая специализированная техника, на её закупку потрачено 100 миллионов рублей», — рассказал глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация жителей села Новинка Благовещенского района Приамурья проводилась в связи с распространением пожара от палов травы, который вплотную подступил к домам. В общей сложности эвакуации подлежали около 100 граждан, для них был подготовлен пункт временного размещения в школе села Новопетровка и развернут СЭП на территории Новинки.