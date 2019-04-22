Назван общий налоговый доход Южной Кореи в 2018 году

Сеул, , 10:35 — REGNUM В 2018 году налоговый доход Южной Кореи достиг рекордного показателя и составил 378 трлн вон (~$331,18 млрд). Кроме того, в стране увеличился коэффициент налоговой нагрузки. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов, министерства внутренних дел и Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, общий налоговый доход страны в 2018 году составил 377,9 трлн вон (~$331,09 млрд), что на 9,3% больше, чем в 2017 году. Известно, что национальный налог увеличился на 28,2 трлн вон (~$24,7 млрд) и составил 293,6 трлн вон (~$257,23). А ВВП страны оценивался в 1,78 квдрлн вон (~$1,55 трлн).

Как сообщили представители министерств, не смотря на то, что коэффициент налоговой нагрузки увеличился, подоходный налог остался прежним. В 2018 году подоходный налог увеличился на 2,3 трлн вон (~$2,01 млрд), а заработная плата увеличилась на 5,3%.

Налог на прирост капитала — налог на доходы физических и юридических лиц, взимаемый с реализованного прироста капитала. Прирост капитала в основном получается от продажи акций, облигаций, драгоценных металлов и имущества.