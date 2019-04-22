Провинция Аньхой в Китае нарастила внешнюю торговлю за I квартал на 41,3%

Чанша, Китай, , 09:31 — REGNUM Провинция Аньхой в центральной части Китая сообщила о росте иностранной торговли на внушительные 41,3% за первый квартал 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года до 80 млрд юаней ($12 млрд), сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Экспорт провинции вырос на 60,4% до 54,1 млрд юаней, в то время как импорт подрос лишь на 13% — до 25,8 млрд юаней, сообщили в таможне столицы провинции города Чанша.

Объем торговли провинции со странами «Нового шелкового пути» взлетела на 55% до 21,7 млрд юаней. Торговля с Нидерландами, Индией и Чили показала самый впечатляющий рост — 91%, 90,8% и 160% соответственно.

Производственный сектор, который является стержнем торговли, получил в провинции налоговые льготы, а также снижение тарифов по платежам, благодаря чему смог обеспечить рост продаж в размере 47,5% до 70,8 млрд юаней за первый квартал, сообщили в таможне. Торговля производственным оборудованием увеличилась на 21,1% в первом квартале до 17,3 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, портовой грузооборот за первый квартал 2019 года в Китае вырос на 6,6% в сравнении с тем же периодом 2018 года, достигнув 1,04 млрд тонн груза.

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