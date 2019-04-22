В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительства

Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве и Московской области покупатели жилья все чаще отдают предпочтение проектам на нулевом этапе строительства, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ».

Так, по данным ЦИАН, по итогам первого квартала 2019 года на долю сделок с новостройками на этапе котлована пришлось 40% заключенных в границах столицы договоров долевого участия (ДДУ), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается Московской области, что здесь на нулевую стадию строительства в первом квартале пришлось 34% ДДУ против 30% в 2018 году.

По мнению специалистов, это связано с обязательным для застройщиков переходом на эскроу-счета, а также с ростом цен на жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путинным закону, с 1 июля 2019 года застройщик должен перечислять привлекаемые средства граждан на эскроу-счета в уполномоченные банки. До того, как покупатели получат квартиры, забрать деньги они не смогут, при этом строительство будут вести на банковские кредиты.

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