Китай отчитался о росте портового грузооборота за I квартал на 6,6%

Пекин, , 09:13 — REGNUM Портовый грузооборот в Китае вырос на 6,6% до почти 3,15 млрд тонн за первый квартал 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

В начале 2019 года Министерство транспорта КНР расширило статистический диапазон с ключевых портов до всех портов в стране. Внешний грузооборот достиг 1,04 млрд тонн или на 3,2% за первые три месяца 2019 года, в то время как внутренний вырос ан 8,5%.

Контейнерные перевозки выросли на 6,1% за период с января по март 2019 года до 60,33 млн 20-футовых эквивалентных контейнерных единиц. Как объяснили в министерстве, рост вызван устойчивым увеличением объёмов водных грузоперевозок, которые в целом увеличились на 9,1% за указанный период.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем грузоперевозок в Китае стремительно взлетел за 2018 год на 7,1% относительно 2017 года, достигнув показателя 51,5 млрд тонн груза.

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