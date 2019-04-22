Понедельник, 22 Апреля 2019 года
08:00:06 МСК

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. упадут на 0,2% — эксперты

Экономика

Замедление темпов роста экономики страны вызвано сокращением экспорта полупроводниковой промышленности

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. упадут на 0,2% — эксперты
Martin Pueschel
Порт Пусан. Южная Корея

Сеул, 22 апреля 2019, 07:48 — REGNUM  Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2,3%, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей LG Economic Research Institute.

Согласно данным специалистов из исследовательского института, темпы экономического роста страны составят 2,3%, что на 0,2% ниже, чем прогноз специалистов, сделанный в сентябре 2018 года. Среди прогнозов частных исследовательских институтов страны — прогноз экономического роста LG Economic Research Institute является самым низким.

Кроме того, 18 апреля представители Банка Кореи также пересмотрели свои прогнозы и сократили их еще 0,2%, до 2%.

«Замедление темпов мировой экономики прогрессирует за счет проводниковой промышленности. Экономика Южной Кореи быстро падает, как во времена финансового кризиса (1998)», — сообщили представители института.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить