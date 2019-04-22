В Казахстане определили координационный центр по привлечению инвестиций

Астана, , 07:27 — REGNUM В Казахстане международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) станет единым центром координации работы по привлечению инвестиций в республику. Об этом заявил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов 22 апреля на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, финансовый центр также займется продвижением инвестиционного имиджа Казахстана. Планируется, что центр станет региональным инвестиционным хабом.

Министр добавил, что АО Kazakh Invest будет передано в доверительное управление МФЦА. По словам Смаилова, омбудсменом по инвестициям будет назначен председатель правительства Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов заявил, что до конца 2019 года число участников финансового центра планируется увеличить со 150 до 250.

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