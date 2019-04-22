Экспорт товаров из Южной Кореи падает пятый месяц подряд — СМИ

Сеул, , 07:25 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 20 апреля 2019 года сократился из-за вялого экспорта полупроводниковой продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы Кореи.

Согласно опубликованным данным, экспорт страны за первые двадцать дней месяца составил $29,7 млрд, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Среднесуточный экспорт составил $1,8 млрд, что на 11,5% меньше, чем годом ранее.

Известно, что экспорт падал четыре месяца подряд с декабря 2018 года из-за вялого экспорта полупроводников и вялого экспорта в Китай. Сокращение экспорта в апреле 2019 года также связано со спадом основных экспортных продуктов, таких как автозапчасти.

Экспорт полупроводников сократился на 24,7%, автомобильных запчастей — на 4,1%, судов — на 0,7%.

С другой стороны, экспорт оборудования для беспроводной связи увеличился на 39,9%, легковых автомобилей — на 4,1%, нефтепродуктов — на 1%.

Экспорт в Китай сократился на 12,1%, в Европейский союз — на 0,3%, в Японию — на 4,8%, в страны Ближнего Востока — на 34,8%. Однако экспорт во Вьетнам, напротив, увеличился на 4,6%, в США — на 3,5% и Тайвань — на 1,2%.

Импорт в страну сократился на 1,2% и составил $30,7 млрд. В частности, импорт из Вьетнама увеличился на 17,3%, из США — на 14,3%, из Китая — на 9,1%. С другой стороны, импорт из Японии сократился на 15,2%, из Европейского союза — на 7,4%, из стран Ближнего Востока — на 4,1%.