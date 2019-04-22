Улететь из ДФО в Москву и обратно по льготе можно за 15 тыс. рублей

Владивосток, , 08:39 — REGNUM На Дальнем Востоке стартовали продажи субсидируемых билетов до Москвы и других крупных российских городов. Цены для льготных категорий граждан вполне умеренные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Граждане, чей возраст не превышает 23 лет, а также те, кто достиг 55 и 60 лет (женщины/мужчины), многодетные семьи и инвалиды первой и второй групп могут улететь в Москву из Хабаровска и обратно за 14 400 рублей. Цена льготного билета в одну сторону — 7 200 рублей. Из Хабаровска в Новосибирск цена билета в одну сторону равна 5 700 рублей, в нынешнюю столицу ДФО Владивосток из бывшей столицы федерального округа можно улететь за 1 800 рублей в одну сторону. За билет до Красноярска придётся заплатить 6 тыс. рублей в одну сторону или 12 — в обе, улететь в Иркутск и обратно можно за 6 тыс. рублей.

Стоимость льготного билета из Южно-Сахалинска в Москву равна 7 300 рублям. До Владивостока из островной столицы можно добраться за 1 500 рублей, соответственно, за 3 000 в обе стороны. Цена льготного билета до Хабаровска — 1 тыс. рублей.

Улететь в Москву из столицы Камчатки можно сегодня за 7 500 рублей, или за 15 000 в обе стороны. Ненамного дешевле встанет камчатцам путешествие во Владивосток: 6 000 рублей в одну сторону или 12 000 в обе. Цена билета до Хабаровска в одну сторону равна 2 500 рублей, соответственно 5 000 «туда и обратно».

Пока сообщений из трёх регионов — Сахалина, Камчатки и Хабаровского края, о скандалах, связанных с нехваткой льготных билетов или с плохой организацией продаж нет.

В социальных сетях люди жалуются, что очереди в кассах Аэрофлота сохраняются довольно большие. Однако островитяне сообщают, что сейчас билет стало можно купить не только в агентстве Аэрофлота, а, например, через туристическое агентство — без всяких очередей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года жители северного района Сахалина — Охи, лишились льготных авиабилетов на материк и вынуждены были обратиться к президенту страны. Вопрос был в субсидировании таких полётов, поскольку перевозчик нёс серьёзные убытки. Вопрос с субсидированием был решён положительно, однако по настоящее время охинцы периодически испытывают трудности с приобретением льготных билетов.