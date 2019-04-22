Якутянам недоступен Крым без субсидий: одна путёвка стоит 70–80 тыс. рублей

Якутск, , 07:07 — REGNUM Из Якутии мало кто полетит отдыхать в Крым на предстоящие майские праздники: это направление почти не субсидируется, а билет полностью за свой счёт обходится слишком дорого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор туристической фирмы «Хикари» Александра.

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«На майские праздники именно в Крым субсидий почти нет, — рассказала она. — Они появляются редко и тут же раскупаются, поэтому продаж туда очень мало. На май были субсидии в основном только в Сочи, и люди активно покупали билеты туда, но когда льготные билеты кончились — продажи остановились, приобрели билеты только те, кто успели».

При этом исполнительный директор турфирмы подчеркнула, что у якутян есть желание отдыхать на юге России, но без возможности купить льготные авиабилеты туда такое путешествие обходится слишком дорого, а потому мало кому по карману.

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«По России люди активно у нас путешествуют, но без субсидий билеты дорогие, не все могут себе позволить, — пояснила Александра. — За эти же деньги можно слетать на чартере куда-нибудь во Вьетнам или в Таиланд. Без субсидирования авиабилеты стоят где-то 45 тыс. в обе стороны плюс путёвка — в среднем от 30 тыс. рублей с питанием и лечением. В итоге получается 70−80 тыс. рублей, и за эти деньги мало кто летает в Крым».

По словам исполнительного директора турфирмы, субсидированный авиаперелёт стоит 18 тыс. рублей, без субсидии — около 45−50 тыс. На сайтах продажи авиабилетов цена перелёта из Якутска в Крым 1 мая с одной пересадкой варьируется от 18,6 до 43 тыс. рублей, стоимость путешествия 30 апреля начинается от 27 тыс. Если лететь обратно 12 мая, то билет с одной пересадкой будет стоить 18−41 тыс. рублей, 13 мая — 19−41, 5 тыс. рублей на человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал Крым самым популярным направлением для отдыха в майские праздники в пределах России. По его словам, туда туроператоры продали треть всех билетов: среди предложений турфирм Крым находится на первом месте по доступности отдыха в майские выходные дни.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Федот Тумусов высказал мнение, что выделять деньги частями на субсидирование перелётов на Дальний Восток — это то же самое, что латать тришкин кафтан.

«Подобные транши стали регулярными, происходят они практически каждый месяц, можно смело предсказать, что вскоре понадобятся еще деньги, так как людям нужно летать не только в дни, когда Дмитрию Медведеву захотелось подписать документ», — подчеркнул Федот Тумусов.