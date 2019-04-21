Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
21:10:00 МСК

Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций

Экономика

НБК и местные правительства, на долю которых приходится основная часть выпуска облигаций, рассчитывают с их помощью профинансировать важные региональные проекты

Пекин, 21 апреля 2019, 20:28 — REGNUM  Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.

Общая стоимость выпущенных обязательств составила 4,5 трлн юаней (почти 672 млрд долларов). На сумму еще в 624,5 млрд юаней казначейские облигации, по оценкам регулятора, выпустили региональные правительства. В этом году именно на регионы приходится основная часть выпуска облигаций, что помогает им справиться с финансированием различных проектов. Этому способствует низкий долговой баланс провинциальных правительств, находящийся на отметке 18,4 трлн юаней, что намного ниже предельного уровня в 21 трлн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить