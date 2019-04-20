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Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот

Экономика

Власти РК надеются провезти через крымские морские порты около 150 тысяч тонн грузов в обе стороны

Ялта, Крым, 20 апреля 2019, 17:54 — REGNUM  Грузооборот между Крымом и Сирией к концу 2019 года может достичь 150 тысяч тонн. Об этом 20 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, в Сирию из Крыма уже отбыл первый корабль с 2,5 тыс. тонн ячменя на борту.

«Мы поставили себе цель, что к концу года грузооборот через крымские морские порты составит где-то 150 тысяч тонн грузов в обе стороны. Определили позиции по цитрусовым, оливковому маслу. Также есть спрос на строительные материалы, в частности, мрамор и гранит», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РК сообщили, что на полуострове готовы принять сирийскую молодёжь на обучение и оздоровление.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму ждут сирийскую молодёжь на обучение и оздоровление

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Ялтинский международный экономический форум
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