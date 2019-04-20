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Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

Экономика

Уровень годовой инфляции составил 13,6%

Ташкент, 20 апреля 2019, 17:27 — REGNUM  Правление Центрального банка решением от 20 апреля 2019 года оставило ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых, говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана.

«Данное решение основано на необходимости сохранения текущих условий денежно-кредитной политики, направленной на обуздание инфляционных процессов и закрепление снижающегося тренда инфляционных ожиданий», говорится в сообщении.

Регулятор сообщает, что по итогам I квартала 2019 года уровень годовой инфляции находился вблизи нижней границы коридора базового прогноза Центробанка (13,5−15,5%) и составил 13,6%.

«В целом, в течение I квартала 2019 года уровень инфляции был ниже ожидаемого и формировался под воздействием сезонных факторов со стороны предложения отдельных видов продовольственных товаров, а также продолжения влияния повышения регулируемых цен в ноябре 2018 года, сохранения высокого уровня кредитования, расширения налогооблагаемой базы НДС и небольшого ослабления национальной валюты», говорится в сообщении

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Экономика Узбекистана
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