За 12 лет Франция инвестировала в экономику Таджикистана $87 млн

Душанбе, , 14:26 — REGNUM Общий объем прямых инвестиций из Франции в экономику Таджикистана с 2007 по 2018 год составил $67 млн. Об этом стало известно в ходе таджикистанско-французского бизнес-форума в Душанбе, сообщает 19 апреля издание Asia-Plus.

Отмечается, что общий объем инвестиций составил $86,6 млн. Участники форума добавили, что торгово-экономические отношения между странами укреплялись с каждым годом, что способствовало росту взаимного товарооборота.

Отметим, в 2018 году товарооборот между Таджикистаном и Францией составил $17 млн, что в три раза больше, чем годом ранее. Почти весь объем торговли приходится на импорт товаров из Франции.

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