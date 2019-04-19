Росстату поручат перейти от локальной фальсификации к тотальной – Хазин

Москва, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Росстату повысить качество и достоверность информации, которую публикует это ведомство, но на самом деле речь, скорее всего, идёт о переходе российской статистики от фальсификации отдельных экономических показателей к тотальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля рассказал экономист Михаил Хазин.

«Как известно, после переподчинения Росстата Министерству экономического развития последнее стало довольно жёстко требовать, чтобы данные Росстата соответствовали тем прогнозным показателям, которые уже нарисовали в Минэкономразвития, — сказал Хазин. — Грамотным статистикам такая постановка вопроса, разумеется, сильно не нравилась. Они пытались сопротивляться — им сменили руководителя».

Однако, по словам Хазина, в результате требований начальства подправлять одни цифры и не трогать другие в показателях, выдаваемых российской статистикой, стали появляться видимые невооружённым глазом противоречия.

«Таким образом, распоряжение Медведева означает следующее — следует сделать так, чтобы по данным Росстата невозможно было определить, что есть какие-то внутренние несоответствия. То есть перейти от локальной фальсификации к тотальной», — предположил Хазин.

В качестве примера экономист привёл главный показатель инфляции в экономике — так называемый дефлятор ВВП.

«Есть ещё инфляция промышленная, а есть потребительская, собственно которую и называют всякие министры и прочие, — отметил Хазин. — Так вот потребительскую инфляцию требуют уменьшать. И официальная цифра [получается] где-то 4−5%. Это бред, потому что потребительские цены привязаны к курсу доллара, а курс доллара сильно вырос за последний год. По этой причине у нас инфляция никак не может быть ниже 10%. Так вот дефлятор ВВП (поскольку про него никто ничего не говорит, и Росстат его не трогал) по итогам 2018 года — 110,1%. Вот вам инфляция. Распоряжение Медведева означает следующее — Росстату категорически необходимо сделать тотальную фальсификацию, для того чтобы нельзя было, сопоставляя разные цифры Росстата, увидеть, что есть какие-то внутренние противоречия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Медведев подписал распоряжение, основная цель которого повысить качество и достоверность информации, предоставляемой Росстатом.

По утверждённому плану будет оптимизирован состав статистических работ и уточнены показатели по величине среднедушевых денежных доходов и распределению общего объёма денежных доходов граждан России.

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