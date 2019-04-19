Кризис рабочей силы в Румынии: Бухарест завлекает пакистанцев

Бухарест, , 12:06 — REGNUM На фоне острого кризиса рабочей силы Румыния готова в ближайшие годы принять около 1 млн. работников из разных стран. Как сообщило румынское издание Adevarul, об этом заявил посол Румынии в Пакистане Николае Гоя на встрече с пакистанскими чиновниками.

Он рассказал, что в Румынии заинтересованы в привлечении на свой рынок труда водителей, врачей, инженеров, строителей и специалистов в области информационных технологий. «Мы готовы до 2020 года предоставить 40 тыс. рабочих мест водителям из Пакистана», — приводит слова Гои издание.

«Чиновники договорились создать рабочую группу, которая займется разработкой нужных законов», — сообщили в пресс-службе МИД Пакистана по итогам встречи.

В МИД Румынии позже уточнили, что у Румынии нет никаких договоренностей с Пакистаном по поводу привлечения рабочих именно из этой страны. В ведомстве заявили, что источником неточной информации стал пресс-релиз МИД Пакистана.

В Бухаресте уточнили, что в 2019 году страна готова принять около 20 тыс. иностранных рабочих.