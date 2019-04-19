Пятница, 19 Апреля 2019 года
12:07:10 МСК

Кризис рабочей силы в Румынии: Бухарест завлекает пакистанцев

Экономика

В Пакистане назвали цифру в 40 тыс пакистанцев, которые могут отправиться в Румынию до 2020 года

Бухарест, 19 апреля 2019, 12:06 — REGNUM  На фоне острого кризиса рабочей силы Румыния готова в ближайшие годы принять около 1 млн. работников из разных стран. Как сообщило румынское издание Adevarul, об этом заявил посол Румынии в Пакистане Николае Гоя на встрече с пакистанскими чиновниками.

Он рассказал, что в Румынии заинтересованы в привлечении на свой рынок труда водителей, врачей, инженеров, строителей и специалистов в области информационных технологий. «Мы готовы до 2020 года предоставить 40 тыс. рабочих мест водителям из Пакистана», — приводит слова Гои издание.

«Чиновники договорились создать рабочую группу, которая займется разработкой нужных законов», — сообщили в пресс-службе МИД Пакистана по итогам встречи.

В МИД Румынии позже уточнили, что у Румынии нет никаких договоренностей с Пакистаном по поводу привлечения рабочих именно из этой страны. В ведомстве заявили, что источником неточной информации стал пресс-релиз МИД Пакистана.

В Бухаресте уточнили, что в 2019 году страна готова принять около 20 тыс. иностранных рабочих.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить