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Добыча природного газа в Казахстане в первом квартале выросла на 3,6%

Экономика

Более 88% добычи природного газа в естественном состоянии приходится на Западно-Казахстанскую область

Астана, 19 апреля 2019, 09:08 — REGNUM  Объем добычи природного газа в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 14,6 млрд куб. метров, что на 3,6% больше, чем в январе — марте 2018 года. Об этом 19 апреля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период добыча газа в стране в естественном состоянии сократилась на 1%, до 5,9 млрд куб. метров. На Атыраускую область приходится 44,3% от общего объема добычи, на Западно-Казахстанскую область — 35,3%, на Актюбинскую область — 12,1%. Более 88% добычи природного газа в естественном состоянии приходится на Западно-Казахстанскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года объем добычи нефти в Казахстане составил 19,827 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Газодобыча и транспортировка газа
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