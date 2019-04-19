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ЦБ решил ограничить рост валютных вкладов

Экономика

В I квартале 2019 г. доля валютных вкладов физлиц в выросла с 20,3% до 21,5%

Москва, 19 апреля 2019, 03:45 — REGNUM  Требования к валютным вкладам в российских банках намерен ужесточить Центробанк, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».

По словам представителя ЦБ, в первом квартале 2019 г. доля валютных вкладов физлиц в выросла с 20,3% до 21,5% от общего объёма. Поэтому планируется установление более жёсткого ограничения по вкладам в иностранной валюте.

«Хотя рост валютизации не выглядит значительным, тем не менее смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимостей», — заявила Юдаева.

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