Фондовый рынок США растёт накануне «хорошей пятницы»

Нью-Йорк, США, , 21:45 — REGNUM Фондовый рынок США демонстрирует сильный рост перед длинными выходными, 18 апреля передает агентство Reuters.

К середине торгов индекс Dow Jones вырос на 116,37 пункта (0,44%), до 26 565,91 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,65 пункта (0,19%), до 2906,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 0,97 пункта (0,01%), до 7997,05 пункта.

В пятницу 19 апреля Уолл-стрит закрывается на выходные — от «хорошей пятницы» (Страстной пятницы у католиков) до католической Пасхи.

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