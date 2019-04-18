Автобусный парк Варшавы досрочно расторг контракт с «Газпром Германия»

Варшава, , 19:27 — REGNUM Варшавский автобусный парк (MZA — Miejskie Zakłady Autobusowe) досрочно расторг договор с дочерним предприятием Газпрома — немецкой компанией Gazprom Germania — на поставку сжиженного природного газа (СПГ) для так называемых экологических автобусов. Об этом сообщает Польское радио.

Контракт с Gazprom Germania на поставку СПГ для городских автобусов был заключен в 2013 году на десять лет.

Теперь поставщиком СПГ для варшавских автобусов станет польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

Сумма контракта на 12 месяцев — 4 млн злотых (около 1 млн долларов). В настоящее время в Варшаве только 35 «экологических» автобусов, работающих на сжиженном газе, но в течение года их число планируется довести до 145 штук.

Поставки с регазификационного терминала в городе Свиноустье на побережье Балтийского моря начнутся уже на следующей неделе.

Польское радио не скрывает радости от разрыва контракта с Gazprom Germania, говоря о «вытеснении Газпрома из Варшавы».