Правительство Италии упрощает правила госзакупок

Рим, , 17:50 — REGNUM Правительство Италии на заседании в четверг, 18 апреля, утвердило декрет о «разморозке» инфраструктурных проектов, передает Il Messaggero.

Речь идет о проектах, чья реализация была начата в предшествующие годы и остановлена в том числе и из-за финансового кризиса. Предполагается внести ряд упрощений в правила государственных закупок и строительства.

В частности, будет повышен минимальный уровень цены контракта с подрядчиком, для заключения которого необходимо будет проводить тендер (по предварительным данным — в 5 раз, с 40 до 200 тыс. евро). Изменятся и правила в отношении субподрядчиков, наём которых будет облегчен.