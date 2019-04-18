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Правительство Италии упрощает правила госзакупок

Экономика

Это должно помочь разморозке инфраструктурных проектов

Рим, 18 апреля 2019, 17:50 — REGNUM  Правительство Италии на заседании в четверг, 18 апреля, утвердило декрет о «разморозке» инфраструктурных проектов, передает Il Messaggero.

Речь идет о проектах, чья реализация была начата в предшествующие годы и остановлена в том числе и из-за финансового кризиса. Предполагается внести ряд упрощений в правила государственных закупок и строительства.

В частности, будет повышен минимальный уровень цены контракта с подрядчиком, для заключения которого необходимо будет проводить тендер (по предварительным данным — в 5 раз, с 40 до 200 тыс. евро). Изменятся и правила в отношении субподрядчиков, наём которых будет облегчен.

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Экономика Италии
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