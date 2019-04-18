Из-за потопа пришли в негодность 40 километров железной дороги в Туркмении

Ашхабад, , 17:47 — REGNUM В Туркмении из-за потопа, вызванного обильными ливнями, стал непригодным к эксплуатации участок железной дороги протяженностью около 40 километров, пишет «Хроника Туркменистана».

Под железнодорожными путями размыло грунт, в результате чего следовавшие по маршруту «Туркменабад — Ашхабад» и «Серхетабад — Ашхабад» теперь доезжают только до станции Яшлык. А далее пассажиры вынуждены добираться до туркменской столицы уже на автобусах.

Отмечается, что восстановлением поврежденной железной дороги занимаются туркменские военные.

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