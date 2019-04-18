Медведев ввёл жесткие экономические санкции против Украины

Москва, , 16:43 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев ввел новые санкции против Украины в ответ на решение Киева, принятое несколько дней назад, о ещё большем ограничении импорта российских товаров. Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня, 18 апреля.

Практически под полный запрет попали поставки на Украину российской нефти, ряда нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Кроме того, российские уголь, бензин и дизельное топливо с 1 июня можно будет поставлять на Украину только по специальному разрешению.

На заседании правительства сегодня Медведев напомнил, что несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении Российской Федерации, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

«В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему», — сказал Медведев.

В этом постановлении правительства сказано, что на Украину полностью запрещается поставка следующих российских товаров: этилен, пропилен, бутилен, бутадиен, нефтяной кокс, битум, этан, бутан, изобутан и ряд других продуктов, полученных в результате синтеза или других процессов.

Только по особому разрешению правительства разрешаются поставки на Украину бензина, дизельного топлива, бутанов и прочих сжиженных газов. Все свободные поставки запрещаются с 1 июня.

Также только по отдельным разрешениям правительства с 1 июня можно будет поставлять на Украину каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива из каменного угля.

Кроме того, под ограничение попали поставки с Украины в Россию черных металлов, в том числе для нефте‑ и газопроводов. Запрещается импорт стальной проволоки и канатов. В черный список попали украинская одежда, женское нижнее белье, обувь, бумага, картон, эммалированная посуда и ряд других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поставки угля из России на Украин в 2018 года выросли на 29% по отношению к 2017 году и достигли 12,4 млн тонн. В Минэнерго РФ ожидали, что в 2019 году такая тенденция роста сохранится.