За пять лет Ялтинский форум увеличил географию участников в семь раз

Ялта, Крым, , 16:42 — REGNUM На пятый Ялтинский международный экономический форум, который проходит в Крыму с 18 по 20 апреля, приехало более 4,5 тысячи участников из 89 стран мира. Об этом сообщил председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.

«В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира. Сегодня зарегистрировано более 4,5 тысячи участников из 89 стран мира… По нашей оценке, три четверти государств мира будут знать, как прошёл Ялтинский международный экономический форум», — выразил своё мнение Назаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы мероприятия анонсировали заключение ряда крупных инвестиционных соглашений на общую сумму в 7 млрд рублей.

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