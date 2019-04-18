Свободные деньги жителей России «съедает» инфляция

Москва, , 12:31 — REGNUM В марте 2019 года у жителей России существенно снизился объем «свободных денег». Индекс «свободных денег» (ИДС) потерял 4,6% (по сравнению с предыдущим периодом 2018 года — 11%). Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

За месяц ИСД опустился до 22,9 тыс. рублей (количество денег после покупки всех необходимых товаров и оплаты ЖКХ). По мнению экспертов, на снижение объема «свободных денег» в марте повлияли растущие цены и введение НДС.

Существенно объем «свободных денег» снизился в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек — на 15% или с 17,5 тыс. руб. до 14,8 тыс. руб.

В более крупных городах ИСД показал незначительную динамику, в частности, в мегаполисах — «свободных денег» стало меньше на 400 рублей — 30,1 тыс. рублей.

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Как сообщалоИА REGNUM, большинство жителей России (78%) в последние месяцы отмечают, что цены на продукты питания в магазинах выросли.

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