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Законопроект о субсидировании ипотеки для многодетных семей внесен в ГД

Экономика

Подзаконного акта недостаточно

Законопроект о субсидировании ипотеки для многодетных семей внесен в ГД
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Москва, 18 апреля 2019, 11:13 — REGNUM  Законопроект о субсидировании ставки ипотеки до 6% внесла в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Закрепляется норма о субсидировании процентной ставки до уровня 6 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми.

Также прописывается норма о возможности направления соответствующих денежных средств также на приобретение жилья на вторичном рынке.

Плетнёва уверена, что социальная значимость мер поддержки многодетных семей требует регулирования на уровне закона, а не подзаконного акта в виде постановления.

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Ипотечное кредитование
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