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Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от пяти заболеваний

Экономика

Проведены клинические испытания, подтвердившие эффективность вакцины

Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от пяти заболеваний
Вакцина

Москва, 18 апреля 2019, 07:31 — REGNUM  Первая российская пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу «пять уколов в одном» прошла клинические испытания и получила регистрацию в Минздраве России, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Вакцина разработана в НПО «Микроген» (предприятие холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех) и предназначена для детей в возрасте шести месяцев. Проведённые клинические испытания показали, что препарат является безопасным и эффективным.

«Регистрация первой российской пентавакцины — еще один шаг к обеспечению иммунобиологической независимости страны», — сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Отмечается, что новая вакцина будет включена в национальный календарь профилактических прививок, а её применение создаст возможности для оптимизации графика прививок и охвата большего числа детей. Пентавакцина будет производиться в России по технологии полного цикла.

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Вакцинация
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