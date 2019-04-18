СМИ узнали о возможном появлении нового налога в России

Москва, , 07:13 — REGNUM В России для предприятий может появиться новый экологический налог, который необходим для стимуляции совершенствования очистных сооружений, сообщает 18 апреля «Российская газета» со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

По его словам, в правительстве рассматривают возможность взимания с предприятий не платежей за сбросы нечистот, а специального экологического налога, что должно подтолкнуть компании внедрять современные очистительные технологии в производство.

Читайте также: Минфин РФ предложил ввести новые налоги

При этом, добавил глава Росводресурсов, сейчас правительство старается помочь предприятиям, стремящимся усовершенствовать свои очистные сооружения. Так, им субсидируют ставки по кредитам, взятым на эти цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в России был принят законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут добавлены новые главы — будет внесен ряд платежей, которые раньше не были налоговыми. Речь идет о гостиничном и экологическом налогах, сборах на утилизацию мусора, а также сборах с пользователей автодорог и операторов связи.

Читайте также: Налоговая система России всё больше напоминает рэкет 90-х: мнение

Читайте развитие сюжета: «Имеет смысл»: о новом экологическом налоге