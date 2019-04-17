Четверг, 18 Апреля 2019 года
07:03:16 МСК

Нефть продолжит рост благодаря спросу в Китае — SPI Asset Management

Экономика

«Цены продолжат рост на фоне улучшения глобального спроса и настроений»

Нефть продолжит рост благодаря спросу в Китае — SPI Asset Management
John Hill
Нефть

Берн, 17 апреля 2019, 21:32 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжат расти благодаря росту спроса на нефть и нефтепродукты в Китае, 17 апреля передает агентство Reuters.

«Цены получили существенную динамику благодаря сегодняшним данным по Китаю… Цены продолжат рост на фоне улучшения глобального спроса и настроений», — считает представитель SPI Asset Management Стивен Иннес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 апреля, нефть Brent достигла нового годового рекорда — $72,27 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent превысила $72 за баррель — впервые с начала 2019 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить