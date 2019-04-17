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Иностранные инвестиции индийских компаний выросли на 18%

Экономика

Прямые иностранные инвестиции индийских компаний в марте 2019 показали 18% роста по сравнению с прошлым годом

Иностранные инвестиции индийских компаний выросли на 18%
Индийские рупии

Нью-Дели, 17 апреля 2019, 23:01 — REGNUM  Согласно данным Резервного банка Индии, объем прямых иностранных инвестиций индийских компаний в марте 2019 годы вырос до 2,69 миллиардов долларов, что на 18% больше прошлогодних показателей за тот же период.

В марте 2018 года этот показатель составил 2,28 миллиардов долларов. В феврале 2019 года объем прямых иностранных инвестиций составил 1,71 миллиард долларов.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», основным инвестором в Индии была компания Tata Steel, которая вкладывала деньги в свою дочернюю компанию в Сингапуре.

Далее идут JSW Cement и компания ONGC Videsh Ltd, которая вкладывала в совместные предприятия в Мьянме, России и Вьетнаме.

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Зарубежная хроника
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