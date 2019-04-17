Пользователи Kickstarter вложили в игровые проекты более миллиарда долларов

Нью-Йорк, США, , 15:12 — REGNUM Представители краудфандинговой платформы Kickstarter установили новый рекорд для сервиса. Почти за 10 лет проекты в категории «Игры» смогли собрать более одного миллиарда долларов, сообщается на официальном сайте Kickstarter.

К 2019 году в этой категории появилось около 17 тыс. различных проектов. Представители платформы отмечают, что раздел «Игры» появился в 2009 году и за 10 лет существования с его помощью свет увидели одни из самых популярных видеоигр в индустрии: Banner Saga, Darkest Dungeon, Shovel Knight и др.

Создатели Kickstarter не собираются останавливаться на достигнутом и просят геймеров обратить внимание на кампании, которые идут на сайте сейчас. Среди них сбор средств на выпуск игр Firmanent, Calico, Roam, Oceans и Blood on the Clocktower.

Напомним, что недавно разработчики из Cyan World (Myst) начали кампанию по сбору средств для создания своей новой игры Firmanent. Сообщается, что новый проект создаётся для VR-устройств, но играть можно будет и без их наличия. При успехе своей кампании Cyan World обещают выпустить игру в июле 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США выпустят настольную игру по Vampire: The Masquerade на 32 человека

Читайте развитие сюжета: Разработчики Stormdivers сомневаются в успехе собственной игры