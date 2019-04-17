Анкара, 17 апреля 2019, 19:34 — REGNUM Согласно данным, опубликованным Советом статистики Турции, уровень безработицы в стране за январь 2019 года достиг 14,7%, что на 3,9% выше по сравнению с показателями января 2018 года. То есть число безработных граждан старше 15 лет возросло на 1,2 млн, составив 4,7 млн человек. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, уровень безработицы в январе 2019 года оказался на 1,2% выше, чем в декабре 2018 года. Без учёта сельскохозяйственной сферы прогнозировалось, что уровень безработицы составит 16,8%, с ростом в 4,1%. В возрастной группе от 15 до 24 лет уровень безработицы вырос на 6,8%, достигнув 26,7%. Количество занятых граждан, по сравнению с январем 2018 года, снизилось на 872 тысячи, составив 27,1 млн человек.
Безработица в Турции достигла 14,7%
Безработными являются 4,7 млн турецких граждан
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