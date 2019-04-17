Рост долгов по кредитам на 24% — «сигнал» о серьёзных проблемах в экономике

Москва, , 11:31 — REGNUM Рост задолженности по кредитам жителей России на 24,2% сигнализирует о серьезных проблемах в экономике и может привести к масштабным социальным последствиям в обозримом будущем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Сейчас граждане РФ тратят 9,9% от своих доходов на выплаты по кредиту, что достаточно близко к историческому максимуму в 10,4%, достигнутому в 2014 году. Средний размер потребительского кредита увеличился более чем на 30%, до 180 тыс. рублей. По информации Объединенного кредитного бюро, более половины своего дохода отдают финансовым организациям порядка 8,2 млн человек (15% населения). Причем почти 80% этих заемщиков зарабатывает менее 50 тысяч рублей.

Все эти цифры выглядят достаточно пугающе и достаточно красноречиво свидетельствуют о сложном финансовом положении жителей России, чьи реальные доходы с начала 2019 года уже успели упасть на 1,3%, однако текущая ситуация пока не угрожает стабильности банковского сектора», — считает эксперт.

Просрочка находится на крайне малом уровне, во многом благодаря тому, что бум кредитования произошел лишь в 2018 году, тогда как ранее кредитная политика банков была весьма умеренной. Вероятнее всего, рост закредитованности продолжится: можно заметить ускорение этого показателя ближе к концу года — самую большую сумму банки выдали в декабре, порядка 900 млрд рублей.

«В ближайшие несколько лет ситуация может значительно ухудшиться. Спрос на займы со стороны обеспеченных клиентов постепенно угасает, из-за чего банки значительно облегчили выдачу кредитов более рискованным группам заемщиков. О более агрессивной политике банков свидетельствует постоянно увеличивающийся размер средней суммы и среднего срока кредита», — пояснил Николаев.

ЦБ, опасаясь обнищания населения и возникновения социальных проблем, пытается не допустить возможного перегрева и борется с экспансией кредитных организаций. Регулятор дважды с сентября 2018 года повысил риск-коэффициенты по необеспеченным кредитам, из-за чего банкам нужно обладать большим капиталом для предоставления дорогих кредитов. Однако, как можно заметить по состоянию кредитного рынка, особого эффекта это не оказало.

«Таким образом, если никаких изменений не произойдет, то возникают серьезные риски сокращения темпов роста экономики за счет снижения уровня потребления: все больше денег будет уходить на оплату долгов, тогда как совокупный спрос будет снижаться и негативно влиять на деловую активность. В 2018 году население смогло направить на сбережения только 5,6% своих доходов. Ниже показатель был лишь в 2008 году — 5,4%. Тем не менее никакой угрозы для банковской сферы в данный момент нет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, директор Департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что на 1 апреля 2019 года годовые темпы прироста ссудной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, достигли 24,2%.

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