Или цены на газ высокие, или рыночные: Ловушка МВФ для Украины

Киев, , 10:57 — REGNUM В МВФ готовы разрешить властям Украины не повышать в очередной раз цены на газ для населения страны, как это предусмотрено соглашением между правительством и Фондом, при условии полного перехода к рыночным ценам на топливо.

Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью ТСН 16 апреля.

«Насколько нам известно, позиция МВФ такова: или вы идете по графику и повышаете цены, или вы вообще цены на газ не регулируете. Выбирайте…», — заявил глава энергетической госкомпании.

Также он высказался за устранение «ненужных посредников» с газового рынка Украины — «в данный момент времени оно принесет пользу всем».

«Рыночная ситуация позволяет при этом даже снизить цену для конечного потребителя. Но это нужно делать максимально быстро», — резюмировал глава «Нафтогаза».

ИА REGNUM напоминает, что с 1 ноября 2018 года Кабмин повысил цены на газ для населения на 23,5% в соответствии с ранее согласованными с МВФ — до 8,55 тыс. гривен за тысячу кубометров. По этим же договоренностям следующий этап повышения назначили на 1 мая 2019 года, с этой даты стоимость газа для бытовых потребителей составит порядка 9,7−9,8 тыс. гривен за тысячу кубометров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в апреле заявил, что не видит причин для роста цены на газ для населения «в ближайшей перспективе», поскольку на мировых рынках цены на топливо падают. Правительство также пытается заставить «Нафтогаз» продавать газ населению дешевле, однако из-за ряда бюрократических нюансов в энергетической компании отказались выполнять это поручение.

Эксперты отмечают, что сейчас цены на газ действительно сравнительно низкие — на европейских рынках цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года. Но если перейти полностью на рыночные тарифы, в следующий отопительный сезон вместо «дорогого тарифа» в 8−9 тыс. гривен за тысячу кубометров топлива, украинцам придется платить по 12−14 тыс. грн.