Трагикомедия с ценой газа на Украине: «Нафтогаз» не подчинится Кабмину

Киев, , 12:08 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» не сможет выполнить последнее постановление правительства о снижении цены на газ для населения.

Об этом заявил руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов в интервью «РБК Украина», материал опубликован сегодня, 16 апреля.

«Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяют спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже», — сказал, в частности, Фаворов.

ИА REGNUM напоминает, что 3 апреля украинский Кабмин принял постановление, которым разрешил «Нафтогазу» продавать газ дешевле, чем по 8,55 грн. за кубометр, ввиду падения цен на топливо на мировых рынках. Вместе с тем Кабмин не отменил вышеупомянутый режим спецобязательств (ПСО), возложенный на НАК постановлением №867.

Теперь в энергетической компании заявляют, что распоряжения правительства насчет цены на газ не согласованы между собой, следовательно, выполнить одно из них (о снижении цены на газ) невозможно. Впрочем, по прикидкам руководства компании, цену можно было снизить лишь на 17 коп. — до 8,38 грн за кубометр.

В конце марта президент Порошенко заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированного на 1 мая 2019 года по договоренностям с МВФ.