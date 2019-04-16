Госдума 18 апреля примет решение о проверке Центробанка

Москва, , 16:32 — REGNUM Проект постановления, направленный на то, чтобы поручить Счетной палате проверить деятельность Центробанка за 2016−2018 годы, Госдума рассмотрит на пленарном заседании 18 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение Госдумы 16 апреля.

Речь идет о предложении Национального финансового совета (НФС) поручить Счетной палате провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ЦБ. Такое решение НФС принял на заседании 14 марта 2019 года, документ подписан первый вице-премьером РФ Антоном Силуановым.

В частности, отмечают в НФС, по закону Госдума может поручить Счетной палате проверить работу Центробанка в вопросе формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли регулятора. Кроме того, отмечают в НФС, необходимо также проверить исполнение сметы расходов ЦБ, его структурных подразделений и учреждений. Речь идет о работе банка в 2016—2018 годах.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту поддержал предложение НФС и предлагает депутатам проголосовать за то, чтобы поручить Счетной палате провести проверку ЦБ. Если большинство депутатов поддержат документ, то проверка начнется в июне и должна закончиться в ноябре 2019 года.