Рынок нефти замер в ожидании заседания ОПЕК

Москва, , 10:08 — REGNUM Нефтяные котировки приостановили ралли последних дней и закрепились в районе $71 за баррель Brent. Поводом для некоторого отступления от вершин послужило то, что вторую неделю подряд увеличилось число буровых установок в США, после шестинедельного снижения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Кроме того, рынок замер в ожидании заседания ОПЕК 17 апреля. На нём могут быть прояснены позиции участников и перспективы продления соглашения о сокращении добычи нефти после июня. Саудовская Аравия, например, склоняется к продлению, чтобы довести цены до удобных ей $80», — пояснил эксперт.

Россия высказывает сомнения в необходимости этого, поскольку при ограничении добычи и экспорта теряется рынок сбыта на перспективу.

С другой стороны, есть факторы, поддерживающие цены. Растёт склонность к рискам на мировых финансовых рынках, инвесторы ожидают позитивного завершения торговых переговоров США и Китая, по-прежнему под ударом поставки из Ливии, Венесуэлы, Ирана.

«В такой ситуации хрупкого равновесия в течение дня вряд ли цена будет сильно колебаться. Вероятный диапазон движения на сегодняшний день, 16 апреля, — $70,50−71,80 по нефти марки Brent», — полагает Гойхман.

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